В Казань из Турции вернулись 143 застрявших туриста

В международном аэропорту "Казань" встретили спецрейс из турецкой Антальи. На самолете в Россию вернулись 143 жителя Приволжского федерального округа. Это был 71 житель Татарстана, остальные из других регионов ПФО.

Попасть на самолет смогли те, кто попросили эвакуации у властей России. При этом для туристов, у которых были обратные билеты, но из-за отмены авиасообщений они "пропали", перелет был бесплатным. Остальным пришлось заплатить за перевозку.

Самолет встречали специалисты Роспотребнадзора Татарстана, которые полностью облачились в спецкостюмы.Фото: Пресс-служба президента РТ

Проверку здоровья всех пассажиров проведут непосредственно на борту воздушного судна сотрудники Роспотребнадзора Татарстана. Так, температуру измерят дистанционно при помощи тепловизоров. Если она повышенная, то человека сразу госпитализируют.

Остальные после прохождения контроля документов отправятся на автобусах в санаторий "Васильевский".

Что касается багажа прибывших из Турции пассажиров, то он будет доставлен к месту карантина туристов сразу после прохождения таможенного контроля. Чемоданы и сумки при этом подвергнут санитарной обработке.