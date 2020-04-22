Часть пассажиров, прилетевших в Казань из Гоа, отправили по домам

В аэропорт Казани 21 и 22 апреля были доставлены застрявшие из-за коронавируса туристы. Двумя самолетами россияне были доставлены из Турции и Гоа (Индия) соответственно.

Так на последнем самолете в столицу Татарстана прибыл 171 человек, среди которых было 17 несовершеннолетних. Половина из прилетевших туристов - 61 человек, это жители Татарстана. Остальные - жители других регионов Приволжского федерального округа - Самарской, Ульяновской областей, Башкортостана, Марий Эл, Башкирии, Удмуртии, Пермского края.

Часть из них - жителей Удмуртии, Башкирии, Самарской и Ульяновских областей, Пермского края, почти сразу отправили домой. Их сопроводили сотрудники Роспотребнадзора. Двухнедельный карантин эти туристы проведут по месту жительства.

В итоге в обсерватор санатория "Васильевский" из 171 человека попали 122. Еще на борту воздушного судна им измерили температуру. Основные анализы на коронавирус они сдадут уже во время карантина.

Среди вернувшихся из Индии татарстанцев 34 человека - жители Казани, восемь — из Набережных Челнов, один — из Алексеевского района, шестеро — из Елабужского района, двое — из Заинского района, четверо — из Зеленодольского и шестеро — из Нижнекамского района.