2020-04-22T01:39:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Застрявшие из-за коронавируса: в Казани приземлился самолет из Гоа с 205 российскими туристами

После прохождения всех формальностей их отвезут в санаторий "Васильевский" на двухнедельный карантин
Лика ИСАЕВА
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У всех пассажиров измерят температуру, а их багаж обработают.У всех пассажиров измерят температуру, а их багаж обработают.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Этой ночью в аэропорту Казани приземлился спецборт из индийского штата Гоа. Этим самолетом на родину вернулись 205 российских туристов. Все они застряли на отдыхе из-за пандемии коронавируса - авиаперелеты был отменены.

Прежде чем выпустить прилетевших из самолета, их обследуют специалисты Роспотребнадзора Татарстана. У пассажиров будут проверять температуру. Делать это будут на расстоянии с помощью тепловизора. На это уйдет около часа.

Прошедших проверку посадят на автобусы и увезут в санаторий "Васильевский" на двухнедельный карантин со взятием всех анализов на коронавирус.

Напомним, вечером 21 апреля в Казань спецрейсом прибыл самолет из Турции. На его борту находилось 122 россиянина, которые также застряли за границей из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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