Застрявшие из-за коронавируса: в Казани приземлился самолет из Гоа с 205 российскими туристами

Этой ночью в аэропорту Казани приземлился спецборт из индийского штата Гоа. Этим самолетом на родину вернулись 205 российских туристов. Все они застряли на отдыхе из-за пандемии коронавируса - авиаперелеты был отменены.

Прежде чем выпустить прилетевших из самолета, их обследуют специалисты Роспотребнадзора Татарстана. У пассажиров будут проверять температуру. Делать это будут на расстоянии с помощью тепловизора. На это уйдет около часа.

Прошедших проверку посадят на автобусы и увезут в санаторий "Васильевский" на двухнедельный карантин со взятием всех анализов на коронавирус.

Напомним, вечером 21 апреля в Казань спецрейсом прибыл самолет из Турции. На его борту находилось 122 россиянина, которые также застряли за границей из-за коронавируса.