Ильшат Гафуров. Биография ректора КФУ, обвиненного в убийстве

В настоящее время Гафуров является не только руководителем вуза, но и депутатом Госсовета Татарстана. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Накануне по подозрению в убийстве был задержан и доставлен в Москву ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году. Именно в тот год Гафуров стал мэром Елабуги. "КП-Казань" решила вспомнить и другие моменты из его биографии.

Ильшат Гафуров родился 1 августа 1961 года в поселке Бавлы. После школы он окончил Казанский государственный университет по специальности «физика». С 1983 по 1985 годы был ассистентом кафедры общей физики в Елабужском государственном педагогическом институте, с 1985 по 1988 аспирантом кафедры молекулярной физики Казанского государственного университета имени Ленина, а с 1988 по 1992 ассистентом, а затем и старшим преподавателем кафедры общей физики ЕГПИ.

После этого Гафуров ненадолго отошел от сферы образования: в 1992 году стал гендиректором и председателем правления региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант» в Набережных Челнах, а в 1995 году - депутатом Госсовета Татарстан, коим является до сих пор.

Спустя еще два года Гафуров окончил Казанский государственный финансово-экономический институт и был назначен зампредседателя постоянной комиссии Госсовета республики по вопросам экономического развития и реформ. Как выше упоминалось, в 1998 году, будущий ректор КФУ был избран мэром Елабуги и был им вплоть до 2006 года. Следующие четыре года он являлся главой Елабужского района.

И, наконец, в 2010 года, Ильшат Гафуров был назначен ректором Казанского федерального университета и председателем Совета ректоров вузов региона. На данный момент он также является членом Российской академии образования, Академии наук Татарстана.