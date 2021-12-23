«Единая Россия» приостановила членство арестованного ректора КФУ

Глава казанского вуза будет находиться в СИЗО до 21 февраля. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

«Единая Россия» приостановила членство ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова после его ареста по делу об убийстве, произошедшем еще в 90-х годах. Татарстанское отделение партии заявляет, что в случае, если вина депутата будет доказана, он лишится статуса народного избранника.

Напомним, ранее коллектив КФУ попросил президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правительства страны Михаила Мишустина помочь в расследовании ситуации с арестом ректора.

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