Расстрелявший детей в казанской гимназии Галявиев знал, что там почти нет охраны, а дверь открывается без усилий

По версии следствия, оборудованный на входе в школу магнитный замок был неисправен. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Накануне в Казани продлил арест экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову, обвиняемому по делу о нападении на гимназию №175. По версии следствия, оборудованный на входе в учебное учреждение магнитный замок был неисправен.

Дома Иванов, равно как и Ильназ Галявиев в СИЗО, пробудет до 11 апреля 2022 года. В ходе заседания был оглашен ряд моментов из протокола последнего допроса подозреваемого в убийстве девяти человек, в том числе семи детей.

Так, оказалось, что Галявиев выбрал своей мишенью гимназию №175, потому что знал, что там практически нет охраны, а входная дверь открывается без особых усилий. В противном случае, он был не стал нападать на школу.

Иванову предъявлено обвинение в выполнении работ и оказании услуг по муниципальному контракту, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Однако, по его словам, одна из последних технических экспертиз частично говорит о его невиновности, сообщает «Реальное время» .

Напомним, ранее Галявиев попросил прощения за свое преступление.

- Я один это совершил. Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял, делал все сам. Много кто мог меня остановить, на самом деле <...> Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал, - заявил Ильназ журналистам.

На условия содержания в СИЗО молодой человек не жалуется. Читает в камере книги – нравится Стивен Кинг - и ждет суда. Как и родители погибших из-за него детей. Напомним, потерпевшими по делу о массовом убийстве в столице Татарстана признаны более 600 человек. Ильназу грозит пожизненное заключение.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор гимназии по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого. Его поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга.