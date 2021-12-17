«Извините меня за то, что я сделал»: стрелявший в гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев попросил прощения

Молодого человека будут судить по четырем уголовным статьям.

Он как будто повзрослел и даже немного заматерел – считают те, кто видел Ильназа Галявиева на этой неделе в Приволжском районном суде Казани - ему продлили арест до 11 апреля 2022 года. От его прежнего, видимо, ничего уже не осталось. Никаких больше криков о том, что он бог, никаких истерик, как это было сразу после задержания. Слишком спокоен, тот, на чьих руках кровь детей.

- Я один это совершил. Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял, делал все сам. Много кто мог меня остановить, на самом деле, - заявил Ильназ в зале суда журналистам.

Тем самым он сам опровергает версии, которые неизвестно на чем развили его так называемые поклонницы. Напомним, что ряд девушек в России и некоторых странах СНГ до сих пор считают, что Галявиев сам жертва, что организацией стрельбы в казанской гимназии №175, при которой погибли девять человек и десятки пострадали, занимался не он один и, что надо провести всестороннее расследование. Но, нет, ранее столичные следователи, а теперь и сам молодой человек, утверждают – он был один, он пошел убивать сознательно.

В том, что Ильназ Галявиев вменяем уверены и специалисты из Санкт-Петербурга. Туда обвиняемого возили на повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Это пришлось сделать после того, как в московском институте им. Сербского почему-то решили признать невменяемым. Отметим, тогда данный вывод вызвал сомнения, как у следователей, так и у самих пострадавших.

- В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

После нескольких месяцев проведенных в Москве и Санкт-Петербурге Галявиев сейчас нарочито спокоен. Он без всяких комментариев полностью признал вину в организации стрельбы в казанской гимназии. При этом он хладнокровно и без дрожи в голосе просит прощения.

- Конечно раскаиваюсь. Но эти слова не вернут погибших. Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал, - вытянули словно клещами из Галявиева в суде журналист.

По его словам, на условия содержания в камере он не жалуется, ему даже неделю назад удалось пообщаться с отцом. Ранее представителям НКО Москвы в «Бутырке» рассказал, что читает в камере книги – нравится Стивен Кинг. Не перестал читать и по возвращении в Казань. Вот только с выбором, похоже, тут у него туговато. Как признался Галявиев, сейчас он ждет суда. Как и родители погибших из-за него детей.

Он согласен со всем тем, что ему инкриминирует следствие. Молодой человек ответит сразу по четырем уголовным статьям: «убийство», «покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом», «изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства» и «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Всего по этому делу потерпевшими признаны более 600 человек. В итоге Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор гимназии по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого. Его поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга.

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