Адвокат Ильназа Галявиева: в 2021 году судебный процесс над ним может и не начаться

Сам Галявиев ранее заявлял, что не хочет попасть в психбольницу.

Ильназа Галявиева после нескольких месяцев комплексных психолого-психиатрических экспертиз снова привезли в СИЗО №1 Казани. До этого его сначала обследовали в московском институте им. Сербского. Там специалисты отметили, что молодой человек был невменяем во время совершения расстрела в казанской гимназии №175. Тогда погибли семь детей и две учительницы, десятки пострадали. Этот результат не устроил сторону обвинения и тем более родственников убитых.

Поэтому Ильназа отравили на обследование в психиатрическую больницу №6 Санкт-Петербурга. А вот уже там специалисты заявили, что молодой человек вменяем, он осознавал, что творил в тот роковой день – 11 мая, и его можно судить. Тут же пошли разговоры о том, что процесс может начаться уже в декабре. «Комсомолка» спросила о перспективах этого дела у адвоката Галявиева – Алексея Васильева.

- Тут есть два существенных момента. Процесс завершения дела и передачи в суд довольно долгий. Потерпевшая сторона и сторона защиты должны ознакомиться с ним. В целом, все этапы занимают продолжительное время. Если их сложить, то к декабрю 2021 года все это не успеют сделать. Другой момент – следствие может ограничить сторону защиты в сроках ознакомления, такая процедура есть. Если это произойдет, то сторона защиты физически не успеет изучить данное дело в несколько сотен томов, - рассказал Васильев. - Если все же в декабре дело отправится в суд, можно считать, что следственные действия выполнены формально, просто получены нужные подписи. Правильность процесса, выполнение всех нужных процедур, учет интересов всех сторон создаст вопросы.

- Появилась также информация о том, что Ильназ Галявиев отказался от платных адвокатов. Это правда?

- Документального подтверждения этому нет. Есть косвенные признаки, есть личное, так скажем, сообщение со стороны следствия отцу. Достоверность данной информации с одной стороны вызывает вопросы. С другой стороны, тот порядок, по которому проводится предварительное расследование, свидетельствует о том, что существенно ущемляются права и законные интересы стороны защиты. Результаты экспертизы, другие надлежащие документы не предъявляются. Если решение Ильназа об отказе от адвокатов есть, то, по всей видимости, оно связано с определенными действиями следствия по отношению его, - сказал защитник Галявиева.

- Вы не исключаете того, что он отказался не добровольно?

- Да, не исключаю. Тем более в деле два защитника – я и Владимир Богдан. Я с Ильназом общался, многие вопросы мы обсудили, у нас был определенный план действий. А Владимир вступил в дело позже – в начале сентября этого года. Он вообще не смог встретиться с Ильназом, не удалось даже визуально представиться, не то, что вопросы какие-то обсудить. Сейчас вдруг появляется, скажем так, заявление от Ильназа, в котором говорится, что он отказывается от всех платных защитников, кроме тех, кто по назначению. Данная формулировка тоже весьма странная. У него должны быть мотивы для отказа: адвокат плохо работает, оказывает защиту не надлежащим образом, не разделяет позицию подзащитного, к примеру. А не: «У меня есть два платных адвоката, я от них отказываюсь». Бред какой-то…

- Если последует подтверждение об отказе, его можно оспорить?

- Да, можно. Отказ от защитника не является обязательным для следствия. Должны быть убедительные мотивы, по которым заявлено такое ходатайство. Связано ли это с материальным положением или другими обстоятельствами. Такое решение может быть оспорено. С другой стороны, нами был подан ряд заявлений, в том числе и следователю, который ведет данное дело, и руководящему составу Следственного комитета России. Данные обращения остались без ответа. Мы пытаемся выстроить защиту, а на наши обращения получаем игнорирование. У нас даже нет фактуры, чтобы написать обоснованную претензию или подать жалобу. Насколько я знаю, даже теплые вещи и другие передачи долгое время не доставлялись до Ильназа. Только с приходом сильных холодов сделали одолжение и приняли теплые вещи. У нас очень много вопросов. Информация нам выдается лишь частично. Мы получаем от силы 10% от всей запрашиваемой нами информации.

Ильназа могут приговорит к пожизненному заключению. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Отметим, если бы в другом деле такой результат экспертизы не устроил бы обвиняемого, то, как заверял ранее сам молодой человек, он вместо психбольницы предпочитает все же реальный срок. Так, в одном из разговоров с членами ОНК, которые приходили к нему в московское СИЗО, Галявиев боится, что в больнице из него сделают «овощ». Отправиться ли он теперь на принудительное лечение или в колонию, а грозит ему вплоть до пожизненного заключения, в итоге решит суд.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор гимназии по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого. Его поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга.

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