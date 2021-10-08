В отношении директора гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, возбудили уголовное дело

Помимо организатора стрельбы в образовательном учреждении, уголовные дела возбуждены в отношении еще трех человек. Фото: Евгения БУБЛИК

Во время расследования обстоятельств стрельбы в гимназии №175 в Казани, которая произошла 11 мая 2021 года, было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность». Его фигурантом стала директор образовательного учреждения Амина Валеева – она проходит в качестве обвиняемой.

Ей вменяют отсутствие нормальной охраны в гимназии №175 и общие недостатки в системе обеспечения безопасности образовательного учреждения. Директор сейчас находится под подпиской о невыезде. Хотя именно она по громкоговорителю приказала учителям закрыться в классах вместе с детьми. В результате чего туда не смог попасть организатор стрельбы Ильназ Гаявиев.

Напомним, что кроме Валеевой, после трагедии в гимназии №175, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, обвиняют еще двух человек.

Так, на время следствия под домашним арестом продолжает находится экс-директор ООО «Ваша Безопасность» Сергей Иванов. Именно эта компания должна была обеспечивать работоспособность систем безопасности гиманизии №175.

Вторым по указанной уголовной статье обвиняется инженер по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. По версии следствия, из-за его действия не сработал громкоговоритель в классе 8А. Учительница не услышала приказ Валеевой закрыться и туда в итоге ворвался Галявиев, который устроил стрельбу по людям. В отношении Зиганшина на время следствия был избрана мера пресечения в виде ограничения некоторых действий.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор гимназии по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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