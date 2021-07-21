Он может вернуться домой: экспертиза признала устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева невменяемым

Молодой человек может избежать реального срока в колонии.

Организатора стрельбы в школе №175 в Казани Ильназа Галявиева московские психиатры признали невменяемым.

- По нашей информации, государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств, - сообщает официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

Но Следственный комитет России пока официально не рапортует об полном окончании комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Значит пока речь идет о ее промежуточных итогах. Правда, даже если окончательное заключение психиатров будет гласить о том, что Галявиев не осознавал своих действий - это не означает, что следствие в связи с выводами экспертизы тут же прекратится. В этом деле все равно разберут каждый момент детально. После чего окончательное решение примет суд. Именно он официально признает гражданина недееспособным и невменяемым. При этом еще не факт, что Ильназ Галявиев вообще вернется в Казань, сообщил «Комсомолке» его адвокат Алексей Васильев. Так, что суд над Галявиевым может пройти и в Москве.

В случае, если организатора стрельбы в казанской школе суд все же признает невменяемым, его могут вместо пожизненного срока в колонии отправить на принудительное лечение в психдиспансер специализированного типа. Но это еще не значит, что молодой человек после, скажем, исцеления выйдет на свободу, слишком уж тяжкое преступление он совершил.

Сейчас Ильназ Галявиев находится в СИЗО Бутырки – Басманный суд Москвы продлил ему арест до 11 октября, пока идет следствие. Там молодому человеку не нравится.

По данным официального органа общественных наблюдательных комиссий, Ильназа не устраивают условия его содержания – в меню отсутствуют сладости, к тому же сосед по камере много говорит и еще храпит.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

В случае, если организатора стрельбы в казанской школе суд все же признает невменяемым, его могут вместо пожизненного срока в колонии отправить на принудительное лечение в психдиспансер специализированного типа.В случае, если организатора стрельбы в казанской школе суд все же признает невменяемым, его могут вместо пожизненного срока в колонии отправить на принудительное лечение в психдиспансер специализированного типа.

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