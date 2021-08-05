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Общество5 августа 2021 13:25

Врачи подарили мне вторую жизнь: Пострадавший во время стрельбы в казанской школе №175 Мулланур Мустафин рассказал о последствиях ранения

Мужчина, первым вставший на пути Ильназа Галявиева, благодарит медиков, которые смогли спасти его от смерти
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Мустафин встал на пути Галявиева, но получил два ранения. Фото: городская больница №7 Казани.

Мустафин встал на пути Галявиева, но получил два ранения. Фото: городская больница №7 Казани.

С момента стрельбы в казанской школе № 175 прошло почти три месяца, но у многих из тех, кто оказался в учебном заведении в то роковое утро 11 мая 2021 года, до сих пор перед глазами моменты трагедии.

Мулланур Мустафин, которого периодически привлекали в школу для проведения ремонтных работ, стал первым человеком, пострадавшим от пуль 19-летнего Ильназа Галявиева. Мужчина пытался остановить вооруженного злоумышленника, но получил две пули.

- Первый выстрел был в бок живота, второй уже в голову, - вспоминает события майского утра Мулланур Мустафин.

Последствия операций. Фото: городская больница №7 Казани.

Последствия операций. Фото: городская больница №7 Казани.

Галявиев, по всей вероятности, подумал, что убил мужчину, но выстрел в голову для Мустафина оказался не смертельным. Мужчину спешно госпитализировали и приступили к операции.

В оказании первой медицинской помощи было задействовано всё хирургическое отделение горбольницы №7. С пациентом работали 2 бригады хирургов – Марат Мулихов, Марсель Габасов, Рушан Хасанов, Антон Максимов, Андрей Андреев.

Мустафин поблагодарил медиков за помощь. Фото: городская больница №7 Казани.

Мустафин поблагодарил медиков за помощь. Фото: городская больница №7 Казани.

В итоге мужчина поправился, а накануне приехал в городскую больницу №7, чтобы еще раз выразить слова благодарности медикам.

- Врачи во главе с Маратом Нурлыахметовичем своим доброжелательным отношением на протяжении всего лечения подбадривали меня и не дали впасть в отчаяние, сделали все возможное и не возможное. Они вытащили меня из могилы и подарили мне вторую жизнь, - заявил Мулланур Мустафин.

Фото: городская больница №7 Казани.

Фото: городская больница №7 Казани.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор школы по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение. Впрочем, есть вероятность, что Галявиев может избежать тюремного заключения. Дело в том, что государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.

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