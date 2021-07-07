Новое уголовное дело по стрельбе в школе №175 в Казани: в суде решали вопрос об аресте подозреваемых

Пока суд ограничился максимум домашним арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По стрельбе в школе №175 в Казани возбудили новое уголовное дело. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» обвиняются 42-летний гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и 38-летний инженер по монтажу, техобслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации Марат Зиганшин.

Советский районный суд Казани уже рассмотрел ходатайство следствия об избрании в отношении этих мужчин меры пресечения. Так, Иванов был отправлен под домашний арест на два месяца, а Зиганшину просто вынесен запрет на определенные действия.

По версии следствия, Сергей Иванов, чья фирма занималась системой контроля в школе №175, не выполнил свою работу как надо, так как вооруженный Ильназ Галявиев почти беспрепятственно прошел через все двери в образовательное учреждение и устроил там стрельбу.

В свою очередь Марат Зиганшин, по материалам уголовного дела, ответственен за то, что во время ЧП в одном из классов школы №175 не сработал оповещатель. Когда по коридорам начал разгуливать Галявиев и искать открытый кабинет, чтобы устроить там стрельбу, директор образовательного учреждения потребовала учителей закрыться вместе с детьми в классах.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение. Сейчас Галявиев находится в Москве на комплексном психолого-психиатрическом обследовании в институте им. Сербского.