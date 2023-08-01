Средняя температура в августе в Татарстане составит +18,5 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последний месяц лета встретил татарстанцев прохладой. В полдень температура воздуха в своих максимальных значениях остается на уровне 17-22 градусов тепла, лишь местами в республике столбики термометров поднимутся до +27.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в первые дни августа под влиянием периферии западного антициклона ожидается возвращение жары до +32 градусов. Правда, с кратковременными дождями, которые пройдут местами.

Каким будет август 2023 в Татарстане?

Ответ на этот вопрос «КП-Казань» дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«По скорректированному новому прогнозу, август в Татарстане прогнозируется выше климатической нормы, то есть теплее примерно на 1 градус. Средняя температура в этом месяце составит +18,5 градусов», — рассказал «КП-Казань» метеоролог.

При этом эксперты не исключают, что в августе в республике возможны новые разгулы стихии. Речь идет об усилении ветра, грозе и граде. Напомним, 29 и 30 июля, на Поволжье обрушился смертоносный ураган. Ветер срывал крыши домов, без света остались 3,2 тысячи домов. Под Казанью дерево повалило на палатку с туристами, погибла 14-летняя девочка.

В Татарстане от последствий урагана пострадало 56 человек, 9 – погибло. Ранее мы рассказывали, в каком состоянии находятся пострадавшие в Республиканской клинической больнице.

Причиной таких стихийных бедствий может стать интенсивный контраст температур воздушных масс, когда на очень теплый воздух приходит очень холодный. Такой контраст обуславливает развитие негативных процессов.

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