Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане от последствий урагана пострадало 56 человек, 9 – погибло. Цифры обнародовала пресс-служба республиканского минздрава.

В министерстве здравоохранения Татарстана посчитали количество пострадавших в результате сильнейшего урагана, который пришел в республику в субботу, 29 июля.

Сообщается, что на территории республики пострадали 27 человек, в числе которых 1 погибший ребенок. Остальные 29 жителей Татарстана во время урагана отдыхали на озере Яльчик в Марий Эл. Там погибли 8 татарстанцев, в том числе 3 ребенка.

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