В РКБ Татарстана рассказали о состоянии пострадавших от урагана в Марий Эл

Один ребенок находится в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 29 июля, на озере Яльчик в Марий Эл во время урагана погибли 8 жителей Татарстана, в том числе 3 ребенка. Травмы различной степени тяжести получил 21 человек, среди них четверо детей, сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана

Пятеро из них были госпитализированы в РКБ Татарстана. По состоянию на 31 июля, трое из них находятся в реанимации Травматологического центра в тяжелом и стабильном состояниях. Один пострадавший проходит лечение в отделении нейрохирургии, еще один выписан. Один ребенок находится в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести.

В горбольнице №7 в Казани в тяжелом состоянии продолжает находиться женщина. Вследствие падения дерева она получила перелом двух позвонков, лопаточной кости, множественные переломы ребер с разрывом правого легкого. Изначально в медучреждение после урагана были госпитализированы 13 человек.

Напомним, очевидцы рассказали подробности гибели двухмесячной девочки при урагане в Марий Эл. Непогода под Казанью также повлекла гибель 14-летней девочки, на палатку, в которой она находилась упало дерево. В Чувашии же во время шторма затонул катер с 10 пассажирами. Погиб шестимесячный младенец, два человека пропали.

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