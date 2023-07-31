В Гидрометцентре Татарстана рассказали о +32 градусах в начале августа

Воздух снова прогреется до +32 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жаркая и неустойчивая погода в понедельник, 31 июля, сменилась прохладой – в полдень температура воздуха в своих максимальных значениях была на уровне +20 градусов, лишь на крайнем востоке республики столбики термометров показывали +25. Но жара еще вернется, причем в первые же дни августа, рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

По его прогнозам, во вторник, 1 августа, на погоду в регионе будет влиять тыловая часть циклона – продет кратковременный дождь, днем воздух максимум прогреется до +27 градусов. И это только начало возвращения в Татарстан летней жары.

Несмотря на то, что в среду и четверг (2 и 3 августа) погода существенно не изменится, столбики термометров продолжат подниматься. Сначала до +29 градусов, а потом и до +31 градуса.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу (4 и 5 августа) под влиянием периферии западного антициклона снова станет очень жарко – до +32 градусов. Что же касается осадков, то это будет кратковременный дождь, который пройдет лишь местами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram