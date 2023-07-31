ФОТО: kzn.ru

Роман Вильфанд озвучил причины возникновения урагана в Казани, передает пресс-служба мэрии города.

Научный руководитель Гидрометцентра России объяснил, почему сильнейший ураган пришел в Поволжье, включая Татарстан. По его словам, причиной послужил фронтальный раздел с благоприятными условиями для грозы и проливного дождя, а также глобальное потепление.

«В Поволжье была очень высокая температура. С юго-запада перемещался циклон, который нес воздушную массу с температурой примерно на 15 градусов ниже. На стыке воздушных масс формируется хорошо выраженный обостренный фронт», - отметил Роман Вильфанд.

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