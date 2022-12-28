у Центра семьи "Казан" и на катке в парке "Черное озеро" покажут концертную программу с традиционным обращением Президента России Владимиром Путиным. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

До Нового года 2023 осталось всего ничего. В преддверии праздника мы сделали для вас большую подборку, в которой рассказываем, где встретить Новый год в Казани, как будут работать общественный транспорт и больницы города, где запускать салют и о том, какая погода ожидает нас в новогоднюю ночь.

Какие мероприятия будут в новогоднюю ночь 2023 в Казани

Для жителей и гостей Казани подготовили более 100 новогодних мероприятий, чтобы каждый мог найти развлечение по душе. В субботу, 31 декабря, в 19.00 всех приглашают на кинопоказ в парке "Черное озеро".

Встретить же Новый год в Казани можно будет на двух площадках: у Центра семьи "Казан" (С 21.00 до 2.00) и на катке в парке "Черное озеро" (с 23.00 до 3.00). Здесь покажут концертную программу с традиционным обращением президента России Владимиром Путиным. Напомним, ранее мы опубликовали программу мероприятий и на другие праздничные дни.

Кроме того, на новогодней ярмарке во дворе Присутственных мест выступят Дед Мороз и Снегурочка - 31 декабря в 16.00, а для самых маленьких в 18.00 там покажут спектакль "Мастерская подарков".

Елочные городки в районах Казани будут работать в новогоднюю ночь до 3 часов утра.

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь 2023 в Казани

В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до двух часов ночи, а утром вновь выйдут на маршрут с 7.30. Метрополитен, в свою очередь, будет работать с 6.00 до 00.00.

В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до двух утра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Где перекроют улицы в Казани на новогоднюю ночь 2023

В случае необходимости в новогоднюю ночь могут перекрыть движение в двух направлениях по улице Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова), по улице Зайни Султана (от Марджани до Каюма Насыри) и по улице Марджани (от улицы Татарстан до Фатыха Карима). Также проезд возможно ограничат по улице Кремлевская (от Чернышевского до площади 1 Мая).

Кроме того, в праздничные дни - с 31 декабря по 8 января, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно.

Какая погода будет 31 декабря в Казани

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 31 декабря, если и выпадет снег, то немного, а днем и вовсе потеплеет до +1 градуса. Что же касается самой новогодней ночи 2023, то она также будет теплой – от -4 до +1 градуса. Ожидаются осадки в виде снега, в том числе и мокрого, а местами и вовсе дождь

Как будут работать больницы Казани в новогоднюю ночь 2023

В субботу, 31 декабря, поликлиники и поликлинические отделения будут принимать взрослых и детей с 8.00 до 18.00. Стационары, роддомы, и гинекологические отделения будут работать круглосуточно.

Экстренную помощь стоматологи в новогоднюю ночь будут оказывать с 18.00 до 9.00 в филиале №1 "Городской стоматологии" по адресу: улица Чернышевского, 10/6. Взрослые и детские стоматологические поликлиники будут принимать пациентов с 9.00 до 18.00. Делимся также графиком работы медучреждений в остальные праздничные дни.

Где разрешили запускать салют в новогоднюю ночь 2023 в Казани

Если вы хотите скрасить новогоднюю ночь ярким салютом, помните, что за его запуск в неположенном месте можно получить крупный штраф. В Казани для использования фейерверка организуют специальные места - это майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченская дамба, стоянка автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадка возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина. Запускать салют здесь гораздо безопаснее, так как за этим процессом будут следить дежурные специалисты.

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