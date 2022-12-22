Ярмарка будет работать с 25 декабря до 15 января. Фото: Институт развития городов Татарстана
В столице открылось еще одно новое общественное пространство - двор Присутственных мест в Казанском Кремле. Здесь установили 17-метровую праздничную елку, а совсем скоро еще откроется новогодняя ярмарка. С 25 декабря по 15 января гостей мероприятия ждут детские спектакли, перфомансы, выступления казанских музыкальных коллектив. Пришедшие туда также смогут купить здесь сувениры, а также отведать праздничных угощений. Делимся подробной программы новогодней ярмарки на все дни.
25 декабря
13.00 - Экскурсия по двору Присутственных мест с Наринэ Тютчевой
15.00 - Театральный перфоманс "Мамыки"
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка
С 26 по 28 декабря
17.00, 19.30 - Театр "Высокие братья"
29 декабря
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка
18.00 - Детский спектакль "Кощей против Нового года"
30 декабря
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка
18.00 - Детский спектакль "Времена года"
31 декабря
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка
18.00 - Детский спектакль "Мастерская подарков"
1 января
12.00 - Проект "Городские сказки"
15.00 - Детский спектакль "Времена года"
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка
19.00 - Выступление кавер-группы "Киви" и DJ Malsi Music
2 января
14.00 - Школа танцев
15.00 - Детский спектакль "Кощей против Нового года"
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка
17.00 - Театральный перфоманс "Мамыки"
На ярмарке можно будет купить новогодние сувениры.
Фото: Евгения ГУСЕВА
3 января
14.00 - Школа танцев
15.00 - Детский спектакль "Мастерская подарков"
16.00 - Дед Мороз и Снегурочка
19.00 - Выступление группы "Оммаж" и кавер-группы Kudri
4 января
12.00 - Проект "Городские сказки"
14.00 - Школа танцев
16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"
5 января
12.00 - Проект "Городские сказки"
13.00 - Экскурсия по двору Присутственных мест с Виталием Волковым и Зилей Гариповой
16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"
6 января
12.00 - Проект "Городские сказки"
16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"
19.00 - Выступление Lia&Ben и группы Shanu
7 января
12.00 - Проект "Городские сказки"
16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"
8 января
16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"
13 января
19.00 Выступление Fauzia, Тамары NOVA и группы Jive
14 января
12.00 - Проект "Городские сказки"
15.00 - Дед Мороз и Снегурочка
16.00 - Детский спектакль "Пушистое турне"
15 января
16.00 - Детский спектакль "Пушистое турне"
Отметим, что на территории Казанского Кремля пройдет множество праздничных мероприятий для юных жителей города. В программе ожидаются театрализованные представления, конкурсы и игры возле новогодней елки, научное шоу и мастер-классы по созданию елочных игрушек.
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