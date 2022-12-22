Ярмарка будет работать с 25 декабря до 15 января. Фото: Институт развития городов Татарстана

В столице открылось еще одно новое общественное пространство - двор Присутственных мест в Казанском Кремле. Здесь установили 17-метровую праздничную елку, а совсем скоро еще откроется новогодняя ярмарка. С 25 декабря по 15 января гостей мероприятия ждут детские спектакли, перфомансы, выступления казанских музыкальных коллектив. Пришедшие туда также смогут купить здесь сувениры, а также отведать праздничных угощений. Делимся подробной программы новогодней ярмарки на все дни.

Подробная афиша мероприятий на новогодней ярмарке 2022-2023 во дворе Присутственных мест

25 декабря

13.00 - Экскурсия по двору Присутственных мест с Наринэ Тютчевой

15.00 - Театральный перфоманс "Мамыки"

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка

С 26 по 28 декабря

17.00, 19.30 - Театр "Высокие братья"

29 декабря

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка

18.00 - Детский спектакль "Кощей против Нового года"

30 декабря

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка

18.00 - Детский спектакль "Времена года"

31 декабря

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка

18.00 - Детский спектакль "Мастерская подарков"

1 января

12.00 - Проект "Городские сказки"

15.00 - Детский спектакль "Времена года"

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка

19.00 - Выступление кавер-группы "Киви" и DJ Malsi Music

2 января

14.00 - Школа танцев

15.00 - Детский спектакль "Кощей против Нового года"

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка

17.00 - Театральный перфоманс "Мамыки"

На ярмарке можно будет купить новогодние сувениры. Фото: Евгения ГУСЕВА

3 января

14.00 - Школа танцев

15.00 - Детский спектакль "Мастерская подарков"

16.00 - Дед Мороз и Снегурочка

19.00 - Выступление группы "Оммаж" и кавер-группы Kudri

4 января

12.00 - Проект "Городские сказки"

14.00 - Школа танцев

16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"

5 января

12.00 - Проект "Городские сказки"

13.00 - Экскурсия по двору Присутственных мест с Виталием Волковым и Зилей Гариповой

16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"

6 января

12.00 - Проект "Городские сказки"

16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"

19.00 - Выступление Lia&Ben и группы Shanu

7 января

12.00 - Проект "Городские сказки"

16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"

8 января

16.00, 18.00 - Спектакль "Сон Кыш Бабая"

13 января

19.00 Выступление Fauzia, Тамары NOVA и группы Jive

14 января

12.00 - Проект "Городские сказки"

15.00 - Дед Мороз и Снегурочка

16.00 - Детский спектакль "Пушистое турне"

15 января

16.00 - Детский спектакль "Пушистое турне"

Отметим, что на территории Казанского Кремля пройдет множество праздничных мероприятий для юных жителей города. В программе ожидаются театрализованные представления, конкурсы и игры возле новогодней елки, научное шоу и мастер-классы по созданию елочных игрушек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2022-2023 в Казани: программа мероприятий на каждый день, где встретить и куда сходить, что посмотреть зимой

Дирекция парков и скверов Казани опубликовала полную новогоднюю программу бесплатных мероприятий (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram