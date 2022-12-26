Гидрометцентр Татарстана рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь 2023

Местами может даже пройти мокрый снег с дождем. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В пятницу, 30 декабря, в республике будет холодно – ночью от -8 до -13 градусов, при прояснениях -16 градусов, днем потеплее – от -1 до -6 градусов. При этом в большинстве районов пройдет снег, гласит предварительный прогноз Гидрометцентра Татарстана.

Так, согласно ему, в субботу, 31 декабря, если и будет идти снег, то небольшой, а днем ожидается потепление до +1 градуса. Что же касается непосредственно новогодней ночи 2023, то она также будет теплой – от -4 до +1 градуса. Пройдут осадки в виде снега, в том числе и мокрого, а местами и вовсе дождь.

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