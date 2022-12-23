За запуск салюта в неположенном месте горожане могут получить штраф от 20 до 800 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Если вы хотите купить на Новый год фейерверк, то помните, что запустить его можно будет далеко не во всех местах. Рассказываем, о специализированных местах, где в Казани можно будет запустить салют и не получить крупный штраф.

Где можно запускать фейерверк на Новый год 2023 в Казани

Всего в Татарстане к новогодним праздникам оборудуют свыше 700 площадок для запуска салюта. В Казани под эти же цели организуют четыре площадки: майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченская дамба, стоянка автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадка возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина. Запускать фейерверк здесь гораздо безопаснее - за этим там будут следить специалисты.

Где нельзя запускать фейерверк на Новый год 2023 в Казани

Напомним, что в республике с 19 декабря по 8 января действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается использование пиротехнических изделий 1-3 классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек вблизи многоквартирных и частных домов, объектов ЖКХ, мест массового скопления людей.

Какой штраф ждет за запуск салюта в неположенном месте в Татарстане

Замначальника ГУ МЧС Татарстана напомнил, что за нарушение требований особого противопожарного режима татарстанцам может грозить штраф. Для физических лиц - 20 тысяч рублей, предпринимателям - 80 тысяч рублей, а юрлицам - 800 тысяч рублей.

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