В Казани из-за проведения новогодних мероприятий могут ограничить движение автомобилей

Проезд могут ограничить в центре города, возле «Чаши» и «Татнефть Арены». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей и гостей Казани подготовили большую программу праздничных мероприятий, приуроченных к грядущему Новому году. Чтобы обеспечить безопасность во время их проведения, в городе могут на время перекрыть несколько улиц, сообщают местные власти.

Так, до 8 января могут перекрыть движение в двух направлениях по улице Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова). Также проезд возможно ограничат по улице Зайни Султана (от Марджани до Каюма Насыри) и по улице Марджани (от улицы Татарстан до Фатыха Карима).

С 22 по 24 декабря могут перекрыть движение по улице Баумана (от Профсоюзной до Батурина) и на паркинге возле Центрального стадиона.

С 8:00 22 декабря до 14:30 25 декабря может быть закрыт участок по улице Бичурина (от Чистопольской до Сибгата Хакима).

До 14 января могут ограничить проезд по улице Кремлевская (от Чернышевского до площади 1 Мая).

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