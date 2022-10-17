Новый меры поддержки коснутся новорожденных, пенсионеров и инвалидов из семей, призванных на службу татарстанцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане введут новые меры помощи родственникам мобилизованных, - об этом сообщается в проекте постановления кабинета министров республики.

Новые меры поддержки семей мобилизованных в Татарстане

- Семьи с новорожденными детьми, постоянно проживающие в Республике Татарстан будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

- Пенсионеров из семей мобилизованных в первую очередь будут обеспечивать путевками на санаторно-курортное лечение;

- Членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I, II группы социальные услуги на дому предоставляются бесплатно;

- Членам семьи предоставляется преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Татарстана, рекомендуют устанавливать мобилизованным работникам дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат, а также предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки членов их семей.

Кроме того, решения о признании родственников мобилизованного безработными должны будут приниматься не позднее трех дней. В преимущественном порядке будут рассматриваться бизнес-планы таких граждан для получения финансовой поддержки для открытия своего дела.

Бесплатное питание, льготы и выплаты семьям мобилизованных в Татарстане

Ранее на заседании казанского штаба по поддержке семей мобилизованных уже определили ряд мер помощи детям и близким родственникам, призванных на службу.

Дети мобилизованных казанцев могут бесплатно посещать детсад, спортивные секции, культурные мероприятия, питаться в школе и ездить на общественном транспорте. Также семьям мобилизованных единовременно выплатят 20 тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка.

Для нужд мобилизованных правительство Татарстана закупит рабочие перчатки, носки, трусы, трикотажные шапки и футболки, термобелье, а благодаря республиканскому движению "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" жители республики могут сделать пожертвования военнослужащим и их семьям. Кроме того, для семей мобилизованных решили сделать бесплатным интернет и телевидение. При этом в республике работает специальный телеграм-бот, который ответит на интересующие вопросы по частичной мобилизации.

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