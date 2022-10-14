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Общество14 октября 2022 15:21

Власти Татарстана закупят для мобилизованных одежду, дождевики и бензопилы

В списке покупок: рабочие перчатки, носки, трусы, трикотажные шапки, футболки и не только
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Купленные вещи пойдут дополнительно к обеспечению Минобороны России.

Купленные вещи пойдут дополнительно к обеспечению Минобороны России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для нужд мобилизованных правительство Татарстана закупит рабочие перчатки, носки, трусы, трикотажные шапки и футболки, термобелье.

В список также входят рейдовые мешки и мешки, не пропускающие воду, объемом до 20 литров, армейские сидушки, и дождевики. Для призывников закупят плоскогубцы, отвертки, бензопилы, молотки, изоленты, сварочные аппараты и дизельные генераторы, сообщает “Татар-информ”.

Правительство Татарстана в короткие сроки старается закупить все, что может пригодиться военнослужащим в зоне проведения спецоперации. Это делается для того, чтобы у семей мобилизованных не было необходимости собирать для призывников какие-то вещи.

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