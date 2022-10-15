Глава Татарстана рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей

Также на базе ДОСААФ организована работа по приобретению необходимого оборудования. Фото:tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства республики сообщил о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей.

По словам Минниханова, благодаря республиканскому движению "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" татарстанцы смогут пожертвовать любую сумму военнослужащим и их семьям.

Кроме этого, на базе ДОСААФ организована работа по приобретению необходимого оборудования. После его доставляют к подразделениям, которые уже выполняют боевые задачи в рамках СВО, сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, в Татарстане ввели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на ребенка для семей мобилизованных. Эти средства выделит резервный фонд Кабинета министров республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram