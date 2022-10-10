Власти Казани рассказали, как оформить бесплатный проезд детям мобилизованных

Бесплатный проезд на общественном транспорте будет доступен для детей от 8 до 18 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 октября в Казани действует бесплатный проезд для детей мобилизованных. Он доступен для ребят в возрасте от 8 до 18 лет, сообщил на "деловом понедельнике" заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

Выдавать специальные транспортные карты ребятам будут в школе. При ее оформлении необходимо при себе иметь документы, подтверждающие родство с резервистом призванным в рамках частичной мобилизации. На данный момент изготовлено уже более 300 этих транспортных карт.

Отмечается, что право на бесплатный проезд для данной категории детей не распространяется на междугородние автобусные маршруты.

Напомним, ранее сообщалось, что созданный в Казани штаб по поддержке семей мобилизованных организует для их детей бесплатное горячее питание в школе, бесплатное посещение детсадов, бесплатное посещение театров, музеев и кинотеатров.

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