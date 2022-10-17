В Татарстане семьи мобилизованных обеспечат бесплатным интернетом и телевидением

Заявки на получение льготы на каждого мобилизованного принимаются однократно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане компания "Таттелеком" окажет поддержку родным и близким мобилизованных. Оператор на полгода предоставит бесплатные услуги проводного интернета и цифрового телевидения.

Для этого необходимо одному из родственников обратиться в любой офис продаж компании и написать заявление, приложив к нему копии повестки о мобилизации, паспорт обратившегося и документ, подтверждающее родство. При этом нужно изначально быть абонентом данного оператора.

Заявки на получение льготы на каждого мобилизованного принимаются однократно с 17 октября по 31 декабря 2022 года. Условия действуют для всех абонентов по всей республики, сообщает пресс-служба "Таттелеком".

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