В Татарстане запущен специальный Telegram-бот по вопросам частичной мобилизации

Чат-бот "Частичная мобилизация в Татарстане" подготовил ответы на более 400 вопросов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане запустили специальный Telegram-бот по частичной мобилизации. С помощью него можно узнать ответы на интересующие вопросы, а также обратиться за помощью к общественному движению "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!".

Чат-бот "Частичная мобилизация в Татарстане" подготовил ответы на более 400 вопросов. Они разделены на такие категории, как "Военкоматы", "Порядок и условие мобилизации", "Деятельность предприятий" и "Социальные гарантии". Для того, чтобы воспользоваться программой нужно перейти по ссылке.

Ответы на вопросы в чат-боте разделены на тематические категории Фото: скриншот

Там можно также узнать о выплатах мобилизованным, правилах предоставления кредитных каникул, порядке медицинских осмотров, а также обязанностях работодателей при мобилизации сотрудников. Бот имеет ссылку и на форму подачи заявления на обжалование частичной мобилизации.

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