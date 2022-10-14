В Татарстане детям мобилизованных выплатят по 20 тысяч рублей

Единовременные денежные выплаты будут доступны для лиц, не достигших 18-го возраста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане ввели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на ребенка для семей мобилизованных. Эти средства выделит резервный фонд Кабинета министров республики. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Согласно документу, единовременные денежные выплаты будут доступны для лиц, не достигших 18-го возраста. Работу по организации социальной поддержки будет выполнять министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

Кроме того, Военный комиссариат Татарстана должен сформировать и направить в Республиканский центр материальной помощи списки мобилизованных граждан.

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