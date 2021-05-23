"Гнобила и называла тупым": Галявиев заявил о конфликте с одним из учителей казанской школы № 175

Галявиев рассказал не много, даже имя и фамилию педагога не вспомнил, указал лишь, что она преподавала у него с 7 по 9 класс. Фото: пресс-служба Советского суда Казани.

Расследование громкого дела со стрельбой в школе № 175 Казани продолжаются. Ежедневно допрашивают как 19-летнего Ильназа Галявиева, возомнившего себя богом и убившего 9 человек, так и педагогов и учеников гимназии.

На одном из допросов Галявиев рассказал следователям, что конфликтовал с одной из учительниц. По данным собственных источников "Комсомольской Правды-Казань" в правоохранительных органах, информации пока не так много. Галявиев так и не смог назвать ни имя, ни фамилию педагога. С его слов известно лишь, что она преподавала у него с 7 по 9 класс. Кроме того, Галявиев заявил, что педагог "гнобила" его и "называла тупым", а также заявляла, что будущий убийца семерых школьников никогда не сможет перейти в 10 класс.

Теперь следователи будут проверять достоверность слов Галявиева. В частности, на допросы вызовут некоторых педагогов школы, которые смогут пролить свет на ситуацию.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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