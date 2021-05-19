Куда пойдут собранные миллионы: в Казани учеников школы №175 переводят из потерпевших в свидетели

Для пострадавших при стрельбе в школе Казани собрали уже более 73 миллионов рублей пожертвований.

Некоторые родители учеников из школы №175 в Казани возмущены тем, что их детей, избежавших расстрела, следствие переводит из потерпевших в свидетели.

Напомним, правительство Татарстана обещало выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, еще по 400 тысяч каждому, кто получил вред здоровью тяжелой или средней тяжести, а также по 200 тысяч тем, кто получил легкие травмы. А еще Российский Красный Крест собрал для пострадавших более 73 миллионов рублей пожертвований. Их также направят на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям,

Вот родители детей, которые пострадали, спасаясь от вооруженного ружьем Ильназа Галявиева, начали беспокоиться, что сделав их из потерпевших свидетелями могут не получить обещанной финансовой поддержки.

- Да, тех, кто особо не пострадал, переводят в статус «свидетель». Вообще это очень неприятно, пострадавшим все это полагается, естественно. Нам, надеюсь, хотя бы отдых организуют. Вероятнее всего, чтобы тупо всем кредиты не покрывать, так делают. Из плюсов пока только работа с психологами - три дня подряд можно было ходить в школу №174 и там консультироваться, - в свою очередь рассказал «Комсомолке» один из старшеклассников школы №175.

Подтверждают это родители и других детей.

- Знаете, в этой всей кошмарной истории мне не нужно от государства ничего! Я только каждый день благодарю, что мой ребенок жив и здоров остался! Мы тоже переписались в свидетели. И я надеюсь, что от нас отстанут раз и навсегда! Я совсем не удивлена это же Россия. Сами и в санаторий съездим, и подлечим здоровье. Главное наши деточки живы остались, - написала в соцсетях одна из родительниц Амина Камалиева.

За что некоторые интернет-пользователи обвинили ее и других возмущенных родителей в желании нажиться на трагедии:

«Ты из-за денег губки строишь! Какое еще государство выплачивает свидетелям? Что, тоже захотелось? Хоть бы постыдились перед семьями, детей потерявшими! Вот, же наглые!»

Родителей обвинили в желании нажиться на трагедии. Фото: скриншот

Тем временем следователи стали объяснять родителям выживших детей, что потерпевшими могут являться, например, и те, кто получил травмы, выпрыгивая из окон во время стрельбы. А тех, кто получил лишь, скажем, ушибы и ссадины, скорее всего, станут именно свидетелями.

Также потерпевшими, могут стать и те дети, которые получили моральный вред, но это будет решать психолого-психиатрическая экспертиза.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как рассказал «Комсомолке» юрист Андрей Сычев, он считает, что ажиотаж вокруг истории с переводом части учеников из потерпевших в свидетели действительно может быть связан с финансовой стороной вопроса:

«Как не больно это говорить, но весь ажиотаж сейчас в этой истории с переоформлением статуса учеников школы №175 связан не только с истиной, за которую борются родители, но и за те миллионы пожертвований, который собрал Российский Красный Крест. На моей памяти - это первый такой случай (про перевод детей из потерпевших в свидетели – Ред.). Статусы свидетеля и потерпевшего отличаются существенно. Один – просто был свидетелем произошедшего, другой стал жертвой, получив физические и моральные увечья. Причиненный физический вред оценивают эксперты, они же будут оценивать и причиненный моральный вред. Думаю, что сейчас сразу установить всех пострадавших будет достаточно тяжело. Не всегда моральный вред проявляется так явственно. Травма может проявиться долгое время спустя, и доказать через 15 лет, что депрессия его преследует с 11 мая 2021 года, будет очень сложно. Я понимаю родителей, которые защищают юридический статус своих детей. Но нельзя забывать и о том, что, услышав о собранных миллионах, найдутся «прохожие, которые шли мимо», или отсутствующий в день нападения ученик «всем плохо, я тоже неважно себя чувствую». Надо понимать, что обострение хронических болезней на фоне стресса – не показатель для признания ребенка потерпевшим. Родители должны помнить об этом»

КУДА ПОЙДУТ СОБРАННЫЕ МИЛЛИОНЫ

В эту среду, 19 мая, Российский Красный Крест должен завершить сбор пожертвований для пострадавших при стрельбе в казанской школе №175. На счет от неравнодушных граждан поступило уже более 73 миллионов рублей. Как сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, эти деньги будут потрачены на отдых и санитарно-курортное лечение всех детей, а также учителей школы, где произошла трагедия.

По словам Галимовой, принцип распределения средств основан на запросах от пострадавших и в зависимости от того, в какое именно время они хотят провести отдых. Причем речь идет не только о лете, но и о осени.

Напомним, ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявлял, что собранные пожертвования также могут быть потрачены и на установку памятников погибшим при стрельбе в казанской школе №175.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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