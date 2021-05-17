Отдельный блок и усиленная охрана: как после трагедии будут учиться выпускники гимназии № 175 в новой школе

В школе № 175 пока учиться не возможно, меж тем, к стенам учебного заведения продолжают нести цветы. Фото: Евгения БУБЛИК

У учеников 175 гимназии Казани, куда 11 мая ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу, сегодня первый учебный день. Естественно, что о возвращении в родную гимназию речи пока не идет. В школе по-прежнему дежурят оперативники, да и как можно учиться в школе, где каждое разбитое окно. каждая парта напоминают о страшных событиях 11 мая.

Учеников младшего и среднего звена продолжат обучать дистанционно, а вот школьники 9 и 11 класса будут посещать очные занятия в 174 школе, которая расположена недалеко.

В этом крыле теперь учатся школьники из 175 гимназии. Фото: Евгения БУБЛИК

ВСЕ УДОБСТВА ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ПЕДАГОГОВ

Для учеников 175 школы сделали все, чтобы они смогли вернуться к нормальному учебному процессу. В новом для них учебном заведении им выделили целый блок с четырьмя кабинетами, для учителей освобожден учебный кабинет, где они смогут работать в привычном режиме, подготовиться к урокам, заполнить электронные журналы. По рекомендациям психологов, смешивать выпускные классы не будут, уроки будут вести те же учителя. Также всех школьников обеспечили горячим питанием.

Кроме того, усилены меры безопасности. По словам заместителя директора школы Резеды Харисовой, в учебном заведении есть металлоискатели, магнитная пленка, кнопка тревожности и 18 камер видеонаблюдения. Охраной здания занимается частное предприятие. Посторонних не пускают на территорию школы, администрация школы встречает детей у входа, по периметру дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Территория 174 школы закрыта, посторонних не пускают. дежурят полицейские и росгвардейцы. Фото: Евгения БУБЛИК

"БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ И ПОМОГАТЬ"

Прессу к ученикам 175 школы категорически не пускают. Для них организовали отдельный коридор, где дежурят полицейские.

Ученики 174 школы, хоть и будут заниматься отдельно от учащихся 175 гимназии, готовы оказать им любую помощь. "Будем поддерживать и помогать", - кратко обрисовали они свою помощь школьникам, оказавшимся в трудной ситуации.

Школьников ограждают от общения с прессой и просят проявить понимание. Фото: Евгения БУБЛИК

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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