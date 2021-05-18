В Казани неизвестный сообщил о теракте в школе №67, назвав себя сообщником Ильназа Галявиева

Сообщение пришло на электронный адрес школы, руководство которой сразу позвонило в полицию. Фото: Александр ГЛУЗ

После стрельбы в гимназии №175 в Казани началась волна «минирования» городских школ. Так, например, 15 мая из-за таких ложных сообщений был эвакуирован целый ряд образовательных учреждений. Бомбы тогда так и не нашли.

А сегодня, 18 мая, на электронный адрес военно-патриотической школы №67 пришло письмо, в котором говорилось, что туда придет ученик и устроит нечто подобное, как Ильназ Галявиев в гимназии №175. Автор сообщения заявил, что он якобы его сообщник. Он уверяет, что такое же письмо было прислано в ту самую гимназию перед расстрелом детей, но на него никто не обратил внимание.

В школе №67 среагировали сразу, после сообщения из здания на улицу вывели 292 детей и 26 учителей. Некоторых из школьников тут же забрали родители, других на время обследования учебного заведения кинологами с собаками поместили в соседнюю школу №135.

- У нас все хорошо, - написал один из учеников школы №67 своим родителям. - Бабушка сейчас придет и отведет домой. Мы не испугались! Просто вышли и стоим.

Как сообщал ранее «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, на вызовы о «минировании» школ перед окончанием учебного года полицейские обычно могут выезжать по два раза на дню – дети боятся контрольных, вот и срывают уроки. По словам источника, такие «шутники» уже знают, что по телефону их могут быстро вычислить, в том числе и по голосу. Поэтому они начали это делать более удаленно – через интернет, но их все равно так или иначе вычислят и накажут.

Напомним, за ложное сообщение о теракте в школе грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранителей жестко пресекать попытки героизации Галявиева.

В свою очередь, как объяснила «Комсомолке» психолог Маргарита Гурьянова, данные попытки – это потребность в установлении истины, то есть поиск причины, почему преступник так сделал, что его заставило:

«Романтизацией образов преступников занимались еще наши русские классики – произведение Достоевского «Преступление и наказание», Пушкина – «Сижу за решёткой в темнице сырой…» или образ Дубровского. В них описаны переживания преступников, что всегда вызывает у многих россиян сочувствие. Постепенно они начинают оправдывать действия преступника, ссылаясь на его психологические травмы или «веские» причины (как Раскольников, который из-за бедности убил бабушку процентщицу). Однако в произведениях последствия такого поведения всегда аналогичны – страдания, трагедия и боль, но никак не оправдание действий преступника. Подчеркну, ничто не может оправдать убийство»

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду и готовят к отправке в институт им. Сербского (Москва), где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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