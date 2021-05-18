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Общество18 мая 2021 10:31

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать ложные сообщения о минировании школ

За такие «шутки» грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По словам градоначальника, неизвестные подогревают тревогу людей.

По словам градоначальника, неизвестные подогревают тревогу людей.

Фото: Мэрия Казани

После стрельбы в гимназии №175 в Казани последовали сообщения о нахождении взрывных устройств в различных зданиях. Последний случай произошел сегодня, 18 мая. Эвакуировали школу №67. В связи с этим мэр города Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать ложные сообщения о минировании образовательных учреждений.

- На фоне этих событий находятся люди, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах, подогревают тревогу людей, – отметил градоначальник.

Напомним, только 15 мая в городе из-за ложных сообщений был эвакуирован целый ряд школ, гимназий и лицей. Взрывных устройств тогда обнаружено не было.

В мэрии Казани напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в случае со школами наказывает штрафом до 700 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.