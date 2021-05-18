Мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать ложные сообщения о минировании школ

По словам градоначальника, неизвестные подогревают тревогу людей. Фото: Мэрия Казани

После стрельбы в гимназии №175 в Казани последовали сообщения о нахождении взрывных устройств в различных зданиях. Последний случай произошел сегодня, 18 мая. Эвакуировали школу №67. В связи с этим мэр города Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать ложные сообщения о минировании образовательных учреждений.

- На фоне этих событий находятся люди, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах, подогревают тревогу людей, – отметил градоначальник.

Напомним, только 15 мая в городе из-за ложных сообщений был эвакуирован целый ряд школ, гимназий и лицей. Взрывных устройств тогда обнаружено не было.

В мэрии Казани напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в случае со школами наказывает штрафом до 700 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.