"Это нормальная реакция на стресс": психолог рассказала, почему после стрельбы в школе Казани люди стали чаще сообщать о возможных бомбах

Кто-то в привычных вещах вдруг видит угрозу своей или чужой безопасности, другим требуется профессиональная помощь психологов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Едва в Казани произошла стрельба в школе №175, как психологи поняли: скоро у них будет много работы. Напуганные чудовищными событиями горожане стали жертвами паники. Кто-то в привычных вещах вдруг видит угрозу своей или чужой безопасности, другим требуется профессиональная помощь психологов.

Так, особенно бдительные казанцы увидели, как их сосед грузит в машину чехол, похожий на оружейный - автоматы и ружья?! Один из самых наблюдательных теряться в догадках не стал и сообщил о своих подозрениях в полицию. И вот ничего не подозревающего автомобилиста задержали на ближайшем посту ГИБДД. Водителя попросили предъявить тот самый подозрительный чехол. Только вместо оружия в нем были удочки, а в мешках рядом - палатка и "спальник". Оказалось мужчина просто решил съездить на рыбалку.

- Где была подобная бдительность 11 мая у тех, кто видел стрелка и не вызвал полицию? - поражаются правоохранители после того, как им пришлось приносить извинения перед рыбаком.

Но психолог Марина З. (Имя изменено, так как женщина относится к силовым структурам - Ред.), полагает, что охватившая людей паника - это нормальная реакция на стресс.

- Это абсолютно нормально, что после перенесенного стресса мы все тревожимся, - объясняет корреспонденту "Комсомолки" Марина. - Просто некоторые люди, которые по своей натуре более тревожны, чем другие, видят угрозу там, где ее нет вовсе. На Руси в таком случае говорили: "обжегшись на горячем молоке, дуют на воду". Такое тревожное состояние может пройти само, но иногда требуется коррекция с психологом. Скорее всего, каждый из нас примеряет к себе эту ситуацию, и понимает, что если бы кто-то один из тех, кто видел парня с ружьем, вызвал полицию, трагедия могла бы и не произойти. А теперь все пытаются "переписать" эту боль, проявляя бдительность. Пусть лучше так, чем равнодушие.

"ЗАМИНИРОВАЛИ" ШКОЛУ

Другое дело это сообщения о заложенных бомбах, которые начали поступать в экстренные службы Казани после стрельбы в школе №175. Как сообщили в мэрии города, такие звонки в последние несколько дней регистрировались довольно часто. В ряде случаев опять причиной этого становилась обострившаяся вдруг у казанцев бдительность, что, в принципе, хорошо. Но в других - это была телефонная "шутка". Так, напомним не далее как вчера вечером таким образом "заминировали" студенческое общежитие в Деревне Универсиады. Прибывшие по вызову специалисты и кинологи ос служебными собаками тогда так и не нашли бомбу. А в эту пятницу поступило сообщение о взрывном устройстве в гимназии №27. На улицу из здания эвакуировали 95 человек. Учреждение обследовали - бомбу не нашли.

- Бывало, что по два раза в день ездили на "бомбы", - рассказал "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах. - Дети боятся контрольных, вот и срывали уроки в школах. Это сейчас они понимают, что найти их не сложно - ведется запись разговора, и можно вычислить по голосу или номеру телефона. Как правило, количество подобных сообщений не зависит от какого-либо знакового происшествия накануне.

Что грозит таким лже-террористам? Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается в зависимости от наступивших последствий штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 10 лет.