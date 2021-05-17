Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на 17 мая 2021 года

Пока говорить о сроках возобновления работы 175 школы рано. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С момента стрельбы в школе №175 в Казани прошло шесть дней. Ранним утром 11 мая, когда у учеников еще не закончился первый урок, в здание учебного заведения ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены. «Комсомолка» сообщает последние новости на утро 17 мая 2021 года.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Во всех учебных заведениях Казани, кроме 175 школы, стандартный рабочий процесс возобновился в минувшую пятницу, 14 мая. Ученики гимназии № 175, где произошла стрельба, за парту впервые после трагедии сядут сегодня.

Для учеников 175 школы выделили отдельный блок. Фото: Татьяна Коркина

Пока в их школе ремонт, часть детей перевели на дистанционное обучение, а учащиеся будут завершать год в школе № 174. В здании для них выделили отдельный блок и будет работать психологическая служба МЧС. Состав классов сохранен. Преподавать будут учителя школы №175. При этом тем, кто откажется от полного очного обучения могут предложить дистант.

Как сообщают в управлении образования Казани, в учреждении три 9-х класса – 86 детей, и один 11-й класс – 28 ребят. Пострадавших во время произошедшей стрельбы среди них нет.

Отдельная история с первоклашками школы №175. Из них решили сформировать один единый класс. По желанию родителей дети могут учиться дистанционно, а могут и очно. Во втором случае их переведут в школу №171.

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ

Тем временем, один из курортов на юге России выступил с инициативой организовать для учащихся школы № 175 бесплатный отдых в санатории "Жемчужина России", что в Анапе.

ПОдать заявку на бесплатную путевку может любой родитель ученика 175 школы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый родитель пострадавшей школы в Казани, может обратиться в течении текущего сезона в санаторий «Жемчужина России» и получить путевку на отдых и оздоровление его детей бесплатно, говорится на официальной странице курорта в Инстаграме.

Для получения путевки необходимо связаться с санаторием по телефону или отправить запрос на почту.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Пока вся страна скорбит по погибшим во время стрельбы в школе № 175 Казани, находятся люди, которые видят в Ильназе Галявиеве не убийцу 9 человек, а "героя нашего времени". Так, президенту Татарстана Рустаму Минниханову на совещании с правоохранительными органами республики сообщили о растущем количестве публикаций в интернете, которые не только романтизируют организатора стрельбы школы в Казани Ильназа Галявиева, но и побуждают других совершить нечто ужасное. На что глава регионе потребовал жестко пресекать попытки героизации виновного в гибели детей.

Жертвами Ильназа Галявиева стали 9 человек. Фото: СОЦСЕТИ

- Любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, - сказал Рустам Минниханов.

Отметим, после трагедии 11 мая во всех школах Татарстана с участием полиции прошли проверки. В учебных заведениях усилены меры безопасности.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.