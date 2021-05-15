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Общество15 мая 2021 13:31

В Казани ученики школы №175, где произошла стрельба, могут закончить учебный год досрочно

Правда, это не касается выпускников, которые должны сдать ОГЭ и ЕГЭ
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Для того, чтобы ребенок завершил учебу уже сейчас, родителям нужно написать соответствующее заявление.

Для того, чтобы ребенок завершил учебу уже сейчас, родителям нужно написать соответствующее заявление.

Фото: Татьяна Коркина

Во время встречи представителей управления образования Казани с родителями учеников школы №175, где произошла стрельба, было принято решение предоставить возможность детям закончить этот учебный год досрочно. Тем более, что их и так планируют перевести на дистанционное обучение. Правда, выпускников 9-х и 11-х классов это не касается. Дело в том, что они, как и все остальные, будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

- Для того, чтобы ребенок смог завершить учебный год уже сейчас и получил итоговые оценки, согласно текущим показателям по учебе, родителям нужно будет написать соответствующее заявление, - сообщили в мэрии Казани.

Отметим, что после трагедии 11 мая школу №175 закрыли на ремонт. Учащихся там детей, в частности, из выпускных классов перевели в другую школу - №174. Там они начнут учиться с 17 мая. В здании для них выделили отдельный блок и будет работать психологическая служба МЧС. Состав классов сохранен. Преподавать будут учителя школы №175. При этом тем, кто откажется от полного очного обучения могут предложить дистант.

Как сообщают в управлении образования Казани, в учреждении три 9-х класса – 86 детей, и один 11-й класс – 28 ребят. Пострадавших во время произошедшей стрельбы среди них нет.

Отдельная история с первоклашками школы №175. Из них решили сформировать один единый класс. По желанию родителей дети могут учиться дистанционно, а могут и очно. Во втором случае их переведут в школу №171.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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