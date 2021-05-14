В Казани родители девятиклассников из школы, где произошла стрельба, просят зачесть им ОГЭ по текущим оценкам

Старшеклассники школы, где произошел взрыв и стрельба, должны снова сесть за парты уже 17 мая.

Девятиклассники из школы №175 в Казани, как их родители до сих пор не могут отойти от шока, после произошедшей трагедии. Взрослые просят пока перевести их детей на дистанционное обучение и зачесть им основной государственный экзамен (ОГЭ) по текущим оценкам. Тем более, что во время пика пандемии коронавируса подобное уже делалось.

Напомним, что до этого глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что для старшеклассников школы №175, где произошла стрельба и взрыв, отсрочек по сдаче ОГЭ и ЕГЭ не будет.

- Никаких изменений в экзаменах не должно быть. Выпускники этой школы полностью освоили программу в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, и по тому расписанию, которое утверждено Рособрнадзором, они будут сдавать экзамены, - сказал министр.

Кроме того, с 17 мая эти старшеклассники будут учиться очно, но в другой школе - №174.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.