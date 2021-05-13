После стрельбы в школе №175 в Казани старшеклассникам не дадут отсрочку на экзаменах

И это несмотря на то, что школу №175 будут ремонтировать. Фото: Евгения БУБЛИК

Как заявил на пресс-конференции глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин, для выпускников казанской школы №175, где произошла стрельба, график сдачи ОГЭ и ЕГЭ не изменится.

- С 24 мая начинается основной период ОГЭ. Никаких изменений в экзаменах не должно быть. Выпускники 9-х и 11-х классов этой школы полностью освоили программу в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, и по тому расписанию, которое утверждено Рособрнадзором, они будут сдавать экзамены, - сказал министр.

Тем не менее учиться сейчас старшеклассники в школе №175 не будут их распределят по другим образовательным учреждениям, а тех, кто помладше, переведут на дистанционное обучение. Дело в том, что в поврежденном взрывом здании проведут ремонт.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям.