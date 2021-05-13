«Вы, же человек опытный, понимаете о чем речь»: Владимир Путин попросил Рустама Минниханова помочь решить проблемы пострадавших при стрельбе в школе Казани

Также Путин поручил представить к госнаградам учителей и сотрудников школы №175 в Казани, где произошла стрельба. Фото: kremlin.ru

13 мая, во время онлайн-совещания Президент России Владимир Путин не только заявил, что учителя и сотрудники школы №175 в Казани будут представлены к наградам, но и также обратился с просьбой к главе Татарстана Рустаму Минниханову. Речь шла о дополнительной поддержке пострадавшим в ЧП.

- Посмотрите на эти вопросы пошире. Может это жилищные, социальные нерешенные вопросы. Просто взгляните на это пошире. Вы, же человек опытный, понимаете о чем речь. Работайте с каждой семьей и доложите потом ваши предложения для дальнейшей работы, - сказал Путин.

Отметим, что на этом совещании Рустам Минниханов уже пообещал некторую дополнительную поддержку как учителям школы №175, так и ее ученикам. Например, организовать для них летний отдых.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. В результате ЧП погибли семь детей и две учительницы. Также было множество раненых. Ильназа задержали и на время следствия арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.