В Казани около школы №175, где произошла стрельба, пятиклассница упала в обморок

Девочку пришлось нести на руках. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 13 мая, около в Казани возле школы №175, где произошла стрельба, в обморок упала ученица пятого класса. После произошедшей трагедии девочка пришла забрать свои вещи из учебного заведения, сообщает РИА «Новости».

Мужчина в гражданском в сопровождении женщины и дежуривших около школы правоохранителей на руках отнес ребенка в сторону развернутого там оперативного штаба. Пока о состоянии девочки ничего неизвестно.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.