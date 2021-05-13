В Казани банки начали обнулять ипотеку и кредиты семьям, пострадавшим при стрельбе в школе №175

Сейчас к этому процессу подключаются различные кредитно-финансовые учреждения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 13 мая, сразу после онлайн-совещания Владимира Путина с членами Правительства России и главой Татарстана Рустамом Миннихановым один из республиканских банкой решил обнулить ипотеку и потребительские кредиты семьям, пострадавшим при стрельбе в школе №175 в Казани.

Как раз о нечто подобном попросил на этом совещании Путин у Минниханова.

- Посмотрите на эти вопросы пошире. Может это жилищные, социальные нерешенные вопросы. Просто взгляните на это пошире. Вы, же человек опытный, понимаете о чем речь. Работайте с каждой семьей и доложите потом ваши предложения для дальнейшей работы, - сказал глава Государства.

Пока об обнулении кредитов объявил только один банк. Но сейчас к этой работе подключаются и другие финансовые учреждения.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли семь детей и две учительницы, множество школьников и взрослых были ранены. Сам Ильназ вышел на крыльцо здания и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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