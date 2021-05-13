Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на вечер 13 мая 2021 года

Из поврежденной взрывом школы детей переведут в другое учебное заведение. Фото: Евгения БУБЛИК

С момента трагедии в школе №175 в Казани прошло уже два дня. Напомним, 11 мая там произошел массовый расстрел – погибли семь детей и две учительницы. Организатор всего этого – 19-летний Ильназ Галявиев был задержан и на время следствия помещен под стражу. Но это все еще не конец. «Комсомолка» сообщает последние новости на вечер 13 мая 2021 года.

ВСТРЕЧА С ПСИХИАТРОМ

Напомним, по делу о массовом расстреле детей в школе Казани назначено более 30 судебных экспертиз. К этому моменту стали известны результаты анализов крови, взятых у Ильназа Галявиева сразу после задержания. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, в организме у молодого человека не было найдено следов наркотиков и алкоголя. То есть в момент нападения на школу он был трезв.

Далее Ильназа ждет основательная встреча с психиатром. Расследование его уголовного дела поручили центральному аппарату ведомства в Москве. Исходя из этого, а также из тяжести преступления и количества жертв, Ильназа Галявиева на психолого-психиатрическую экспертизу могут отправить в столицу - в институт им. В.П. Сербского.

Молодого человека ожидает психолого-психиатрическая экспертиза. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

ЧТО С ДЕТЬМИ?

Но важнее всего последние новости на вечер 13 мая 2021 года о состоянии раненых в результате ЧП в школе Казани детей.

Так, на онлайн-совещании с Владимиром Путиным глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил, что в московские больницы и клиники на специальном самолете МЧС из столицы Татарстана были доставлены пять пострадавших детей и трое взрослых.

Из них три ребенка в крайне тяжелом состоянии были прооперированы, но операции еще продолжатся.

- Двое детей требует большего внимания. Состояние третьего уже не вызывает опасений. В течение суток будет еще операция. Обеспечен круглосуточный медицинский контроль, - рассказал Михаил Мурашко.

Также, по словам министра, другие пострадавшие проходят плановую терапию в клиниках их состояние не вызывает опасений. Кроме того, один из оставшихся в ДРКБ Казани ребенок утром 13 мая был переведен из реанимации в общую палату.

Дети находятся под постоянным наблюдением врачей.

«ВЫ, ЖЕ ЧЕЛОВЕК ОПЫТНЫЙ, ПОНИМАЕТЕ О ЧЕМ РЕЧЬ»

На том же совещании Президент России Владимир Путин не только заявил, что учителя и сотрудники школы №175 в Казани будут представлены к наградам, но и также обратился с просьбой к главе Татарстана Рустаму Минниханову. Речь шла о дополнительной поддержке пострадавшим в ЧП.

- Посмотрите на эти вопросы пошире. Может это жилищные, социальные нерешенные вопросы. Просто взгляните на это пошире. Вы, же человек опытный, понимаете о чем речь. Работайте с каждой семьей и доложите потом ваши предложения для дальнейшей работы, - сказал Путин.

ПОЗЖЕ ОСТАЛЬНЫХ, ЗАТО ВСЕМ КЛАССОМ

Чтобы было время подготовиться дети из гимназии №175 вернутся на уроки позже учеников других казанских школ - не в пятницу, а в понедельник, 17 мая. Правда, сядут они за парты уже в другой школе - №174 на улице Бигичева. Такое решение было принято во время совещания в мэрии города.

При этом там согласились с мнением психологов и родителей, поэтому классы перемешивать никто не будет и каждому из них преподавать будет, по возможности, их прежний учитель.

Отметим, что ранее речь шла о том, что распределят по другим школам только старшеклассников, которым скоро сдавать экзамены, а тех, кто помладше, хотели перевести на дистанционное обучение. Дело в том, что в пострадавшей от взрыва гимназии №175 решили провести ремонт.