«Операции продолжатся»: Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии детей раненых при стрельбе в школе Казани

Министр сообщил об этом во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг на онлайн-совещании с Владимиром Путиным глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии детей раненых при стрельбе в школе Казани.

Так, он напомнил, что в московские больницы и клиники на специальном самолете МЧС из столицы Татарстана были доставлены пять пострадавших детей и трое взрослых.

Из них три ребенка в крайне тяжелом состоянии были прооперированы, но операции еще продолжатся.

- Двое детей требует большего внимания. Состояние третьего уже не вызывает опасений. В течение суток будет еще операция. Обеспечен круглосуточный медицинский контроль, - рассказал Михаил Мурашко.

Также, по словам министра, другие пострадавшие проходят плановую терапию в клиниках их состояние не вызывает опасений. Кроме того, один из оставшихся в ДРКБ Казани ребенок утром 13 мая был переведен из реанимации в общую палату.

- Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошло беда, безусловно, испытали настоящий шок, и, конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации, - отметил на совещании Президент России Владимир Путин.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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