В Казани ученики гимназии №175, где произошла стрельба, вернутся к урокам 17 мая

Зданию гимназии понадобится ремонт. Фото: Евгения БУБЛИК

Чтобы было время подготовиться дети из гимназии №175 вернутся на уроки позже учеников других казанских школ - не в пятницу, а в понедельник, 17 мая. Правда, сядут они за парты уже в другой школе - №174 на улице Бигичева. Такое решение было принято во время совещания в мэрии горда.

При этом там согласились с мнением психологов и родителей, поэтому классы перемешивать никто не будет и каждому из них преподавать будет, по возможности, их прежний учитель.

Отметим, что ранее речь шла о том, что распределят по другим школам только старшеклассников, которым скоро сдавать экзамены, а тех, кто помладше, хотели перевести на дистанционное обучение. Дело в том, что в пострадавшей от взрыва гимназии №175 решили провести ремонт.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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