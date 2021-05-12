В Казани из больницы выписали ребенка, который пострадал при стрельбе в школе №175

Сейчас в ДРКБ продолжают находится еще 14 детей, пострадавших при стрельбе в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 мая, из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Казани был выписан 14-летний мальчик, который пострадал при стрельбе в школе №175. В результате ЧП он получил сотрясение головного мозга легкой степени и ссадины лица.

Несмотря на то, что он уже покинул стационар, за ним по месту жительства продолжат наблюдать врачи. Сейчас в ДРКБ продолжают находится еще 14 детей, пострадавших при стрельбе в школе. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям.

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