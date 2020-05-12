2020-05-12T11:01:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане за сутки выздоровело 165 человек, зараженных коронавирусом

Общее число переболевших достигло 640
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным, в Татарстане выявлено 1832 случая коронавируса.По последним данным, в Татарстане выявлено 1832 случая коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Татарстане выявлено 1832 случая коронавируса. На данный момент выздоровели 640 зараженных, 165 из них - за последние сутки.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 245 человек. 24 541 человек сняты с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с новой инфекцией. - С начала исследований было проведено 77 606 тестов на COVID-19. С 1 января 2020 года досмотрено 1659 авиарейсов, 163 113 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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