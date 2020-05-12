В Татарстане за сутки выздоровело 165 человек, зараженных коронавирусом

По последним данным, в Татарстане выявлено 1832 случая коронавируса. На данный момент выздоровели 640 зараженных, 165 из них - за последние сутки.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 245 человек. 24 541 человек сняты с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с новой инфекцией. - С начала исследований было проведено 77 606 тестов на COVID-19. С 1 января 2020 года досмотрено 1659 авиарейсов, 163 113 пассажиров.