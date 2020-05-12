2020-05-12T14:34:16+03:00
Общество

«У семей есть почти пять месяцев»: Глава Пенсионного Фонда РТ рассказал, как жителям республики получить дополнительные выплаты на детей

По словам Эдуарда Вафина, получить дополнительные средства могут все семьи, где есть дети до 16 лет [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Шанс получить средства есть почти у каждой семьи в Татарстане, где есть несовершеннолетние дети.Шанс получить средства есть почти у каждой семьи в Татарстане, где есть несовершеннолетние дети.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан сообщает, в соответствии с указом президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг.

- У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Особое внимание хочу уделить тому, что при заполнении заявления необходимо указывать данные корректно, например счет должен принадлежать заявителю и быть действующим, - отметил глава татарстанского Пенсионного фонда Эдуард Вафин.

Заявление также можно подать через многофункциональные центры и клиентские службы Пенсионного фонда, но исключительно по предварительной записи.

Выплаты семьям с детьми в Татарстане, кому они положены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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