В Татарстане коронавирус подтвердился еще у 71 человека

Во вторник, 12 мая, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заболел еще 71 человек. 27 инфицированных были госпитализированы, 44 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

Известно, что один заболевший вернулся из другого региона России, 70 - контактировали с ранее зараженными.

Отметим, что 11 новых зараженных в республике несовершеннолетние. 6 человек - от 18 до 30 лет, 14 - от 40 до 15 лет, 15 - от 50 до 60 лет, 13 - от 60 до 70 лет, 5 - от 70 до 80 лет, 7 - от 80 до 90 лет.

Большинство из них вновь жители Казани (30 человек). 22 человека - из Набережных Челнов, 5 - из Елабужского района, 4 - из Алькеевского района, 3 - из Арского района, под одному - из Агрызского, Апастовского, Дрожжановского, Зеленодольского, Мамадышского, Нижнекамского и Тюлячинского районов.

С начала пандемии в Татарстане зафиксировано 1832 случая COVID-19. 640 зараженных выздоровели, шестеро - скончались.