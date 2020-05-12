В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым по инициативе Минсельхозпрода РТ было принято решение о выделении 10 миллионов рублей на программу реализации семян овощных культур сельскому населению.
Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отметил, что суть программы заключается в безвозмездной передаче семян и рассады сельскому населению, что позволяет обеспечить самозанятость сельчан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную безопасность республики.
В общей сложности татарстанцы получили 31 тонну лука-севка, 1 тонну семян моркови, 820 килограмм семян столовой свеклы и рассаду капусты в количестве более 162 тысяч штук.
Операторами по поставке семян выступили районные потребительские общества и кооперативы системы Татпотребсоюза, с тем расчетом, что выращенный сельчанами урожай будет ими же приобретен для дальнейшей реализации.
Уточнить информацию по получению семян можно по телефонам 8(843)221-77-72, 221-77-73.