В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей

12 Май 2020 2020-05-12T14:42:39+03:00

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Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым по инициативе Минсельхозпрода РТ было принято решение о выделении 10 миллионов рублей на программу реализации семян овощных культур сельскому населению.

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отметил, что суть программы заключается в безвозмездной передаче семян и рассады сельскому населению, что позволяет обеспечить самозанятость сельчан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продовольственную безопасность республики.

В общей сложности татарстанцы получили 31 тонну лука-севка, 1 тонну семян моркови, 820 килограмм семян столовой свеклы и рассаду капусты в количестве более 162 тысяч штук.

Операторами по поставке семян выступили районные потребительские общества и кооперативы системы Татпотребсоюза, с тем расчетом, что выращенный сельчанами урожай будет ими же приобретен для дальнейшей реализации.

Уточнить информацию по получению семян можно по телефонам 8(843)221-77-72, 221-77-73.